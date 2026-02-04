La respuesta de Gustavo Álvarez sobre la opción de dirigir a Colo Colo

iFutbol, Universidad de Chile vs Everton. Fecha 21, Liga de Primera 2025. El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez es fotografiado durante un partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

El ex técnico de Universidad de Chile ha sido vinculado al Cacique ante una posible salida de Fernando Ortiz tras el mal inicio en el Campeonato Nacional 2026.

La derrota sufrida por Colo Colo en su visita a Deportes Limache, por el debut en el Campeonato Nacional 2026, dejó al técnico Fernando Ortiz complicado en la banca del Cacique y ya se habla sobre una posible salida.

Con ese panorama, han surgido nombres para un eventual reemplazo, donde uno de ellos es el de Gustavo Álvarez, quien dirigió a Universidad de Chile entre 2024 y 2025.

Y el propio ex entrenador de los azules se refirió a los rumores que lo vinculan con el cuadro albo y descartó haber sido contactado por el elenco de Macul.

"A mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero un proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó", reconoció el argentino en el programa La Noche de TyC Sports.

Además, aclaró que sería complicado arribar al Cacique por su pasado en los estudiantiles: "Yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible".

"Es difícil (dirigir Colo Colo), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Entonces, las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardo respeto y cariño por la U", sentenció Álvarez.