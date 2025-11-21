La respuesta de Gustavo Álvarez sobre la sanción de la CMF a Michael Clark

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache Fecha 27, Liga de primera 2025. El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Nov. (ATON) -

En la previa al duelo del domingo ante O'Higgins, el técnico de Universidad de Chile fue consultado sobre la multa y castigo que recibió el presidente de Azul Azul.

Mientras Universidad de Chile se alista para visitar el domingo a O'Higgins en Rancagua, por la 28° fecha del Campeonato Nacional, el cuadro estudiantil todavía se ve salpicado por la sanción que recibió Michael Clark, presidente de Azul Azul, por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El timonel de la concesionaria que administra a la U fue sancionado con una multa de 2.500 millones de pesos y quedó inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos directivos en entidades fiscalizadas por la CMF.

Por eso, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, fue consultado en la conferencia de prensa de este viernes por el tema y respondió: "Es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción. Junto con los futbolistas y el staff nos mantenemos aislados de todo ese tema. Esas cosas no están dentro de nuestro círculo de influencia, así que no podemos modificar nada".

En ese sentido, el estratego argentino enfatizó que solamente piensa en el partido frente a los celestes, rival directo en la lucha por el cupo del Chile 2: "Nosotros tenemos que poner el 100% de nuestra energía en ganar el domingo".

También, el ex DT de Huachipato se refirió a los futbolistas que vienen de jugar los amistosos de a Roja en Rusia: "Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano. Tuvieron un desgaste por el viaje, no por los minutos que jugaron. Hablé con ellos, aún tienen encima el tema del viaje y mañana van a estar mejor. En el entrenamiento de mañana decidiré quiénes van en la alineación, pero en principio, los tengo considerados".

Por último, Álvarez comentó su futuro en la banca de la U de cara a la temporada 2026: "Mirando para atrás lo que se hizo y proyectando lo que se puede hacer para adelante, uno siempre va a buscar lo mejor para el club y para todas las partes. El momento para hacer eso será después del partido contra Iquique".