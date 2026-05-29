La respuesta de Leandro Paredes por el encontrón que tuvo con Zampedri

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri lamenta la derrota contra Colo Colo tras el partido de la Liga de Primera disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El volante de Boca Juniors y el delantero de Universidad Católica protagonizaron un tenso cruce en la histórica victoria de los cruzados en La Bombonera por Copa Libertadores.

El histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, con el que eliminó al cuadro xeneize de la Copa Libertadores, estuvo marcado por el fuerte encontrón que protagonizaron Fernando Zampedri y Leandro Paredes.

Sibre el final del partido, cuando corrían 87 minutos, el volante del cuadro boquense empujó al delantero de los cruzados antes de ser reemplazado por Matías Palavecino, por lo que el atacante respondió con gritos y gestos contra el seleccionado argentino.

"Te quedás afuera, bocón", lanzó el goleador del conjunto de la franja en el momento cuando abandonó el campo de juego.

Y tras el cotejo, a Paredes le consultaron sobre su cruce con Zampedri. En ese sentido, un periodista le preguntó: "Tuviste un encontrón bastante caliente con Zampedri. ¿Quedó en eso?". El mediocampista respondió: "Sí, sí".