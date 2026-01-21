La respuesta de Manuel Mayo sobre sumar más refuerzos para la U

Futbol, Presentacion Jugador Universidad de Chile El jugador de Universidad de Chile Juan Martin Lucero, durante su presentacion en el CDA de Santiago, Chile. 21/01/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad de Chile Player - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 21 Ene. (ATON) -

Durante la presentación de Juan Martín Lucero como nuevo fichaje, el gerente deportivo del cuadro azul se refirió a la conformación del plantel para esta temporada 2026, como también sobre la posible partida de Lucas Assadi al extranjero.

Universidad de Chile presentó este miércoles de manera oficial a los medios a Juan Martín Lucero como nuevo refuerzo para esta temporada 2026.

En la ceremonia, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió a la conformación del plantel para esta campaña y no descartó sumar un nuevo jugador en este mercado de fichajes.

"Tenemos el plantel que queríamos, estamos muy contentos. Los refuerzos que llegaron fueron los jugadores que planificamos con Paqui (Meneghini), con los perfiles que queríamos. Pero eso no quita que podamos incorporar más jugadores", expresó el personero del conjunto estudiantil en conferencia de prensa.

"Los partidos amistosos que hemos jugado y los que nos faltan por jugar sirven para seguir evaluando y ver si falta algo en alguna posición. Dejamos la puerta abierta, pero teniendo claro que estamos muy felices por el plantel que tenemos", añadió.

Respecto a la posible partida de Lucas Assadi al extranjero, Mayo sostuvo: "Si hay alguna salida de un jugador que no teníamos planificado que salga, lógicamente haremos todos los esfuerzos por reemplazarlo. Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Meneghini y para conseguir los objetivos. Nosotros contamos con él. Han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna ha sido satisfactoria para todas las partes. El club lo valora en un monto y el jugador tiene ciertas aspiraciones económicas y deportivas. Entonces, para que se dé una salida, todas las partes tienen que estar de acuerdo".

Por último, descartó la búsqueda de un lateral izquierdo: "No hemos preguntado por ningún lateral, no hay ningún sondeo ni negociaciones".