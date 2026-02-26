La respuesta de Meneghini sobre si se irá de la U si pierde ante Colo Colo

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, - PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

Santiago 26 Feb. (ATON) -

En la tradicional conferencia de prensa de entrenadores y capitanes previa al Superclásico, el estratego argentino fue consultado sobre su futuro en la banca del cuadro azul.

Faltan tres días para el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. Y ambos equipos ya palpitan el derbi.

En el cuadro azul llegan en un delicado momento, pues en cuatro fechas disputadas todavía no conocen la victoria, situación que tiene al técnico Francisco Meneghini bastante cuestionado y con opción de partir anticipadamente de la banca.

Por eso, en la tradicional conferencia de prensa de entrenadores y capitanes, el estratego argentino tuvo que responder a la consulta sobre la chance de salir si es que pierde el domingo frente al Cacique.

"Yo me siento bien, lo venimos diciendo de hace tiempo. El sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día. Me siento muy contento y orgulloso de ser el entrenador de la U. Obviamente, está la incomodidad de no conseguir los resultados. Estamos trabajando de buena forma y 100% enfocados en el partido de Colo Colo. No pienso mucho más allá", comenzó diciendo el DT.

"Es un partido muy importante como para proyectar algo más que eso. Me siento bien, estoy contento, estamos trabajando bien, pero con inquietud de encontrar resultado que se nos ha hecho esquivos hasta ahora", añadió.

Sobre el respaldo interno, el trasandino comentó: "Me siento bien El respaldo lo veo día a día, hablo con la gerencia deportiva. Me siento muy apoyado".