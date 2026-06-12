La respuesta de Ortiz sobre dichos de Javier Correa y ante el tema de refuerzos

Chile.- "Palacios dijo que siempre tendrá las puertas abiertas de Colo Colo y así es" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El técnico de Colo Colo habló este viernes en conferencia de prensa, en la antesala al duelo de este sábado frente a Cobresal, por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

La semana en Colo Colo estuvo marcada por las repercusiones de los duros dichos de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota del Cacique frente a Huachipato por la Copa de la Liga.

Este viernes el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, se refirió a las polémicas declaraciones de goleador, quien a mitad de semana salió a pedir disculpas públicas a través de un video publicado en las redes sociales del club.

En conferencia de prensa, el estratego argentino aseguró que el tema ya está superado, al expresar: "He visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente Javi en ese sentido, así que él está tranquilo".

"Como un ser humano, todos tienen esos momentos de situaciones donde quizás la calentura, como él dice, sobresale, pero él está enfocado en el día de mañana si tiene la posibilidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido", añadió.

En cuanto Respecto al duelo de este sábado ante Cobresal, por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional, el trasandino sostuvo: "Cerramos esta primera rueda aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase por una buena situación. Yo considero que tiene buenos jugadores y tiene una idea de juego que, si bien la ha cambiado, tiene el respeto que se merece, como nosotros. Cuento con una plantilla de veintitantos jugadores y ellos están preparados para poder iniciar o para suplantar a un jugador que viene jugando".

Frente a las críticas o elogios hacia su equipo, el DT comentó: "Mi forma de ser y mi personalidad siempre ha sido de la misma manera. No solamente porque hoy tiene un buen rendimiento el equipo; en el momento donde quizás el equipo no estaba bien, yo estaba de la misma manera. Sé el lugar que ocupo y la responsabilidad que tengo".

Por último, consultado sobre el tema de refuerzos de cara al segundo semestre, Ortiz dijo: "Estoy satisfecho con los jugadores que hoy tengo en la plantilla. En el momento que me siente con el presidente, hablaré de la idea que puedo llegar a tener con respecto a jugadores que puedan llegar a venir. Estaremos en un intercambio de palabras para generar algo positivo y lo mejor para la institución. Los que puedan llegar a venir, seguramente estarán a la altura de lo que es Colo Colo".