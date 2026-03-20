La respuesta de Ortiz sobre llegada de Fernando Gago como DT de la U

Chile.- El mensaje de Ortiz por su criticado sistema tras nueva victoria de Colo Colo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Mar. (ATON) -

El técnico de Colo Colo anticipó el duelo ante Coquimbo Unido por el inicio de la Copa de la Liga y fue consultado sobre el arribo de su compatriota argentino a la banca de los azules.

Colo Colo se prepara para hacer su estreno en la Copa de la Liga, la nueva competición de la ANFP y que dará el cupo del Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

El Cacique recibirá el sábado a Coquimbo Unido, a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por lo que el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, anticipó el cotejo y el arranque del torneo.

"La historia de Colo Colo indica que cada competencia que juguemos, hay que ganarla. La obligación de ser protagonistas va a estar siempre. Desde mañana saldremos a querer ganarla y los jugadores lo saben", expresó en la conferencia de prensa de este viernes.

Además, al ser consultado sobre el atractivo del fútbol chileno para los entrenadores argentinos, el "Tano" se refirió a su propia experiencia y explicó su motivación para arribar al cuadro albo: "Con la sola palabra del interés de Colo Colo, yo ya estaba interesado en venir a este país. Ser el entrenador de una institución con una historia muy importante en el país ya era, a mi modo de ver, algo que no me lo podía perder"

En esa misma línea, se refirió a la inminente llegada de Fernando Gago a Universidad de Chile: "No sé cuál fue el motivo de Fer, pero en lo particular, dirigir al mejor equipo del país ya es algo extraordinario para mí.

En otro tema, sobre la convocatoria de Diego Ulloa a la Roja, comentó: "Diego, como todos los chicos que hemos traído de nuevo a la institución, se ha ganado la posibilidad de estar dentro de la plantilla. Eso es mérito de ellos y hay que felicitarlos. El trabajo, a corto o largo plazo, da sus frutos".

Respecto a la lesión de Javier Correa, sostuvo: "Uno siempre trata de estar al lado de ellos para que esa situación sea un poco más llevadera y entiendan que a todos los jugadores les pasa. En este caso, no es la primera vez que sucede con Javi y él sabe llevar este tipo de situaciones. Se tendrá que recuperar, ponerse de nuevo a tono con sus compañeros y volver a competir. No hay otra receta".

Por último, abordó el regreso de Cristián Zavala al Monumental: "Hoy está en Coquimbo. Lo saludaré, le diré que nos enfrentamos de nuevo y nada más. Es simplemente un jugador que tuve la posibilidad de tener, pero es un jugador más".