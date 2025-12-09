La respuesta de Pablo Milad sobre la búsqueda del nuevo DT de la Roja

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El presidente de la Asociacion Nacional de F tbol Profesional de Chile Pablo Milad, es fotografiado, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Dic. (ATON) -

El presidente de la ANFP no entregó mayores detalles de esa labor y aseguró que Felipe Corres, el gerente de selecciones, está a cargo de esa tarea.

El lunes se realizó la Gala Crack del fútbol chileno, donde se eligieron a los mejores de la temporada 2025, y uno de los que estuvo presente fue Pablo Milad, presidente de la ANFP.

En la ocasión, el timonel del organismo de Quilín se refirió a la búsqueda del nuevo técnico de la Selección chilena, tras no clasificar al Mundial de 2026.

"No te puedo especificar la fecha, porque depende también de las posibilidades que tenga el nuevo técnico", expresó el directivo a TNT Sports antes de la ceremonia.

Además, añadió que "eso lo está viendo Felipe (Correa). Está analizando en base a los características de nuestro equipo, porque no tenemos grandes figuras a nivel mundial".

En la misma línea, el ex intendente del Maule agregó: "Por esto debemos mejorar a nivel colectivo que es fundamental, y eso se vio en los últimos dos amistosos con los chicos muy concentrados".