La respuesta de Valladares sobre si piensa en volver a la presidencia de ByN

Chile.- CSyD Colo Colo y avances en remodelación del Monumental:"Pronto habrá novedades" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

El timonel del Club Social y Deportivo Colo Colo se refirió a la postura de la corporación y si piensa en volver a la testera del cuadro albo, donde estuvo al mando en 2021-2022.

El próximo 29 de abril será un día clave para el futuro de Colo Colo, debido a que se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas donde se definirá a la directiva de Blanco y Negro y si Aníbal Mosa continuará a como presidente.

Edmundo Valladares, timonel del Club Social y Deportivo del Cacique, se refirió a la postura de la corporación y si piensa en volver a la testera del cuadro albo, donde estuvo al mando en 2021-2022.

"Lo vamos a evaluar. No son situaciones que hayamos discutido todavía ni hemos conversado con los bloques tampoco. Siempre nuestra postura es que lo que se pueda construir sea buscando lo mejor para Colo Colo", reconoció en un punto de prensa.

"Tenemos una fuerza importante dentro de la mesa. Representamos a los socios y tenemos un respaldo muy importante del pueblo colocolino. Lo comunicaremos oportunamente", añadió.

Sobre la posible continuidad de Mosa en la presidencia de la concesionaria, sostuvo: "En todas las gestiones hay puntos altos y otros no tanto. Hay cuestiones que siempre hay que mejorar, pero lo evaluaremos internamente".

Por último, Valladares valoró el trabajo en la Comisión Estadio para el nuevo Monumental: "Después de mucho tiempo se ha podido tener un avance. Respecto a la empresa que buscaría los recursos, hemos podido poner de acuerdo y contribuir. Es algo muy ambicioso para la institución".