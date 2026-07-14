Resultó la apelación: Rebajaron castigo a Javier Correa

Chile.- Colo Colo apelaría al castigo que recibió el delantero Javier Correa - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina acogió el recurso presentado por Colo Colo y redujo la sanción de cuatro partidos del delantero por sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa.

Este martes salió humo blanco y la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió acoger la apelación de Colo Colo por el castigo al delantero Javier Correa, suspendido por cuatro partidos tras sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa luego de la derrota ante Huachipato por Copa de la Liga.

"Por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 24 de junio de 2026, con expresa declaración que el quantum de la sanción quedará en 3 (tres) partidos", detallaron en el fallo.

Cabe recordar que tras el mencionado encuentro ante el cuadro acerero, el atacante habló con la prensa y cuestionó en duros términos el cometido del réferi, a quien acusó de hacer "lo imposible para cobrar los offsides, es una cosa increíble. Siempre que nos toca, nos caga. Ya viene de hace años que nos manda al muere-muere".

De esta manera, el argentino se perderá los encuentros ante Deportes Limache, Everton y Unión La Calera en el reinicio de la Liga de Primera, pero estará habilitado para el choque con O'Higgins y el posterior Superclásico frente a Universidad de Chile.