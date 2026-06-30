Revelan aforo para el duelo entre O'Higgins y Colo Colo por Copa Chile

Futbol, Colo Colo vs OÕHiggins Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Enzo Sosa, derecha, disputa el balon con Felipe Faundez de OÕHiggins durante el partido del Grupo E de Copa Chile realizado en el estadio Monumental de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Las autoridades de Rancagua permitirán el ingreso de un importante número de hinchas par el encuentro de este jueves, clave además pensando en la planificación del choque entre el Capo de Provincia y Boca Juniors por Copa Sudamericana.

Este jueves a las 20:30 horas O'Higgins recibirá en el estadio El Teniente a Colo Colo en un duelo de alto impacto por Copa Chile, certamen donde el cuadro rancagüino es colista absoluto de su grupo con solo dos puntos.

Atendiendo la importancia del cotejo, las autoridades de la Sexta Región tomaron un importante decisión y de acuerdo a información de radio Bienvenida, habrían determinado un aforo de diez mil espectadores.

Del total de tickets disponibles, ocho mil serían para el dueño de casa. Además, se dispondrán dos mil boletos para el Cacique, con la restricción de que deben ser adquiridos por habitantes de la zona.

Desde el citado medio apuntaron que el enfrentamiento entre celestes y albos servirá como "prueba de fuego" pensando en el duelo entre el Capo de Provincia y Boca Juniors por Copa Sudamericana, programado para el 30 de julio a las 20:30.