Chile.- Revelan comprometedores chats de segundo máximo accionista de la U

Archivo - Chile.- Futbolista argentino que juega en Europa recordó su fugaz paso por la U - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Un reportaje destapó conversaciones entre José Ramón Correa, actual vicepresidente de Azul Azul, y el abogado Luis Hermosilla para interceder en nombramientos de jueces y otras acciones dentro del ámbito judicial.

Un nuevo dolor de cabeza sumó José Ramón Correa, segundo máximo accionista de Azul Azul -concesionaria que administra a Universidad de Chile-, luego de que se publicara un comprometedor reportaje que lo vincula directamente al abogado Luis Hermosilla, acusado y formalizado por soborno reiterado, delitos tributarios, lavado de activos y cohecho.

El portal Reportea tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp entre los dos juristas entre 2018 y 2023 donde se expone una red de influencias para el nombramiento de jueces, además de gestiones en favor de la actual contralora Dorothy Pérez cuando esta fue desvinculada del organismo en 2018.

En uno de los chats, Hermosilla le solicitó a su colega interceder ante el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama -a quien Correa definió como un "amigo"-, para frenar la anulación del juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

"El dato cobra relevancia pues la sala penal de la Suprema, que preside el ministro Valderrama, deberá definir el futuro del recurso de amparo que acaba de presentar José Ramón Correa para declarar ilegal el allanamiento que efectuó la fiscalía el pasado 4 de mayo en su oficina de Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura, en el marco del caso Sartor", precisaron en la publicación.

Con respecto a Pérez, el citado medio apuntó que ella trabajó por quince años junto a Correa y este, en compañía de Hermosilla, habrían influido para que dejar sin efecto la desvinculación que ordenó el entonces Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.

La letrada había presentado un recurso de protección ante el máximo tribunal, el cual en una decisión dividida terminó fallando a su favor. "Uno de los votos que inclinó la balanza para su reincorporación fue el de Ángela Vivanco, la entonces ministra que fue promovida intensamente por Hermosilla y Correa, como lo prueban los chats tenidos a la vista para este reportaje", puntualizaron.

Por si fuera poco, aseguraron en la nota que "José Ramón Correa también interviene en nombramientos judiciales. En sus chats con Hermosilla menciona reuniones y gestiones con los ministros Juan Cristóbal Mera, Alejandro Aguilar, Lilian Leyton y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago, y le avisa a Hermosilla de sus coordinaciones para ayudar a jueces a escalar en el escalafón del Poder Judicial, en coordinación con otros abogados, como Gabriel Zaliasnik, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick".

Además, en las conversaciones se hizo referencia a la designación de Sergio Yáber como Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. "Era el que le habíamos recomendado", dijo Hermosilla en referencia al ministro de fe, quien ahora está siendo investigado por su presunta implicancia en la "trama bielorrusa" vinculada a Ángela Vivanco. También enfrenta indagatorias por en una causa paralela por tráfico de influencias.

De acuerdo con Reportea, el vicepresidente de Azul Azul no estuvo disponible para emitir comentarios sobre el reportaje.