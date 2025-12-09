Revelan la decisión que tomó Benjamín Kuscevic sobre su futuro

Archivo - Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Benjamin Kuscevic es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Dic. (ATON) -

Después de sellar el descenso con Fortaleza en Brasil, el defensa chileno ya habría tomado una decisión sobre dónde le gustaría jugar la próxima temporada.

Nada de bien lo está pasando Benjamín Kuscevic en Brasil. El Fortaleza, club donde milita el defensa chileno selló su descenso a la Serie B del Brasileirao, por lo que a pesar de tener contrato vigente, el zaguero nacional partiría junto a otros jugadores del club.

Ý en las últimas horas se dio a conocer que el criollo ya habría tomado una decisión sobre su futuro y sobre dónde le gustaría jugar la próxima temporada.

Según reveló AS, "la agencia de representación del defensa no contempla como una prioridad un regreso a Chile", por lo que se esfumaría la opción de Colo Colo o un retorno a Universidad Católica.

Además, el citado medio agregó que consideran que Kuscevic "está llamado a comandar la defensa de la Roja en el próximo proceso eliminatorio y, por lo mismo, creen que debe seguir jugando en el extranjero".

Por último, la publicación añadió: "Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases".