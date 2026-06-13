Revelan las exigencias de Mairpán para fichar por Internacional de Porto Alegre

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo al partido contra Brasil, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran. Santiago, Chile. 02/09/2025 Javier Torres/Photosport Football, Trainning session team - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El defensa nacional, quien habría sido ofrecido al conjunto gaúcho y otros cuadros brasileños, pediría una alta suma de dinero para jugar por el Colorado.

En vísperas de terminar su contrato con el Torino de Italia, son varios los equipos que han aparecido en el horizonte del defensa nacional Guillermo Maripán, quien alistaría las maletas para volver a Sudamérica.

De acuerdo a varios portales brasileños, "Memo" habría sido ofrecido por su agencia de representación a algunos equipos grandes del país de la samba como Vasco da Gama, Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, pese a la solvencia económica de los elencos de esa parte del mundo, la tarea de convencer al zaguero no sería para nada sencilla, como lo dejó entrever el periodista Kaliel Dorneles.

A través de su cuenta de X, el comunicador aseguró que el chileno estaría exigiendo un contrato de tres años con un salario de dos millones y medio de dólares libres de impuestos, además de dos millones de la divisa estadounidense por concepto de bonos por firmar.

SC Inter, medio partidario del conjunto gaúcho, sostuvo que "si bien Colorado busca un defensa para la segunda mitad de la temporada, los costos involucrados dificultan la operación. La directiva está evaluando opciones para reforzar la posición, pero tiende a priorizar las incorporaciones que se ajustan al presupuesto del club en el mercado de fichajes".