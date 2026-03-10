Revelan que en la U habrían habrían encarado a Tobar por penal no cobrado

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad de Concepcion. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Concepcion disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Mar. (ATON) -

El técnico Francisco Meneghini, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente Manuel Mayo habrían exigido explicaciones al presidente de la Comisión de Árbitros tras el empate ante Universidad de Concepción.

Universidad de Chile extendió su irregular momento y la noche del lunes resignó un empate a 1 frente a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, por el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera.

El cotejo terminó con polémica, porque en el cuadro azul reclamaron con todo un supuesto penal no sancionado por una mano sobre el final.

"La verdad que para mí es una mano clara, en otros partidos se ha cobrado esa mano", lanzó Gabriel Castellón, portero del conjunto estudiantil.

"Le dije al árbitro que por qué no la cobró, me dice que no porque es una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado, entonces creo que el criterio debiese ser siempre igual", añadió el golero.

Pero la molestia en la U habría ido más allá, pues según dio a conocer radio Cooperativa, el técnico Francisco Meneghini, el presidente Michael Clark y el gerente Manuel Mayo habrían encarado al presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

"Fue en los camarines del Nacional. Los tres se fueron encima de Tobar, le pidieron explicaciones por la mano. Hubo intercambios algo calientes", sostuvo el citado medio.

En tanto, TNT Sports dio a conocer: "Nos dicen que hubo más de un diálogo, más de un enfrentamiento en la parte baja".