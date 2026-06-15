Revelan que Independiente rechazó millonaria oferta por Maxi Gutiérrez

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Maximiliano Gutierrez de Chile, es fotografiado, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: - Zed Jameson /Photosport

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Desde Argentina dieron a conocer que el cuadro de Avellaneda desestimó una gran oferta del Krasnodar de Rusia, elenco que podría volver a la carga por el chileno.

Maximiliano Gutiérrez podría dar el gran salto en su carrera y partir al fútbol europeo. Es que su destacado presente en Independiente de Avellaneda habría despertado el interés desde el Viejo Continente.

Así los dio a conocer en las últimas horas la prensa argentina, que aseguró que habría una millonaria oferta por el seleccionado nacional.

"Independiente rechazó una oferta por Maxi Gutiérrez del fútbol ruso. La oferta fue de 8 millones de dólares", informó Martín Roldán, del programa partidario Rojos de Pasión.

!¿Por qué la rechaza Independiente? Porque ganaría poco (solo el 50% del pase es de ellos). También hay una expectativa que este sea el semestre de Gutiérrez!, añadió.

En tanto, Matías Martínez, de Radio La Red, aseguró que "Krasnodar ofertó 8 millones USD brutos. Los rusos tienen como prioridad a un delantero uruguayo que pidió tiempo hasta el miércoles. Si esa operación se cae podrían volver a la carga por Gutiérrez".