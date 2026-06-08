Revelan el jugador de la Roja que logró cambiar camiseta con Cristiano Ronaldo

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Cristiano Ronaldo de Portugal, es fotografiado, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Chile, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed - Zed Jameson /Photosport

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Varios jugadores de la Selección chilena anhelaban intercambiar la prenda con la estrella de Portugal en el amistoso disputado en Oeiras, Lisboa.

Cristiano Ronaldo es una de las grandes estrellas que disputará el Mundial 2026, por lo que todas las miradas estaban puestas en el delantero portugués en el amistoso que perdió la Selección chilena por 2-1 ante el combinado luso en Oeiras, Lisboa.

De hecho, varios jugadores de la Roja anhelaban poder intercambiar camiseta con la ex figura del Real Madrid. Y finalmente se supo que el defensa Guillermo Maripán logró quedarse con al prenda de CR7.

Según publicó La Tercera, "El único jugador de la Roja que logró conseguir la casaca que usó Cristiano Ronaldo en el partido fue Guillermo Maripán".

"El defensor del Torino y el Bicho se relacionan ya que comparten al mismo fisioterapeuta: el español Joaquín Juan, un afamado especialista con el que buscan mejorar su condición física. Esa cercanía facilitó el encuentro una vez terminado el compromiso", añadió.

Además, el citado medio agregó que "en Portugal estuvieron presentes Pablo Milad, presidente de la ANFP, además del secretario general Jorge Yunge, junto a Andrés Sánchez, Luis Faúndez y Andrés Alvarado. Tras el partido, todos, menos el timonel del fútbol chileno, consiguieron fotografiarse con Cristiano Ronaldo. Además, recibieron una camiseta autografiada por el atacante del Al Nassr, uno de los recuerdos más cotizados de la visita chilena a Europa. Lo andaban exhibiendo como un trofeo en el mismo reducto deportivo".

"Pese a ese obsequio, no hubo un intercambio a favor de CR7. Nada quedó en manos del portugués. Hizo el regalo, pero no recibió la camiseta de Chile", sentenció la publicación.