Revelan los otro cuatro clubes de Brasil que buscaron fichaje de Maripán

Archivo - Chile.- Aseguran que Maripán no seguirá en Torino e interesa en Europa, la MLS y Brasil - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Jul. (ATON) -

El defensa chileno fue pretendido por varios clubes de ese país, pero finalmente terminó arribando a Internacional de Porto Alegre.

Guillermo Maripán dejó atrás nueve años en el fútbol europeo y regresó a Sudamérica como flamante fichaje del Internacional de Porto Alegre, todo después de finalizar contrato con el Torino de Italia.

Sin embargo, el defensa chileno pudo también haber llegado a otros equipos de Brasil, luego de que en las últimas horas se revelara que el seleccionado nacional fue pretendido por cuatro clubes de ese país.

Según AS Chile, Botafogo fue el primero que intentó reforzarse con el formado en Universidad Católica, pero sus sondeos fueron frenados al mantener problemas judiciales con la FIFA.

En tanto, después se sumaron Vasco da Gama y Atlético Mineiro, elencos que preguntaron las condiciones para quedarse con sus servicios.

Por último, el Palmeiras también estuvo interesado en Maripán, aunque finalmente fueron a la carga por Alexander Barboza.