Revelan los primeros candidatos para ser nuevo DT del campeón Coquimbo Unido

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Fecha 26, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Coquimbo Unido celebran con la Copa de Campeon tras el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Dic. (ATON) -

El cuadro "pirata" ya comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazante a Esteban González de cara a la exigente temporada 2026 que afrontará el club.

Pese a que hizo historia al llevar a Coquimbo Unido a conquistar su primer título en la Primera División del fútbol chileno, Esteban González ya avisó que no continuará como entrenador del club de cara a la próxima temporada.

Por eso, en el cuadro "pirata" ya comenzaron la búsqueda de nuevo entrenador con miras al exigente 2026, donde tendrán que defender la corona en el torneo nacional y disputarán la fase grupal de la Copa Libertadores.

Y ya comenzaron a surgir los primeros nombres para reemplazar al "Chino" en la banca. Según dio a conocer Redgol, uno de los candidatos que tendría el elenco nortino es el de Hernán Caputto, quien en este 2025 dirigió a Deportes Copiapó.

El estratego estaría en carpeta por su gran conocimiento del fútbol chileno, como DT de la Selección chilena Sub 17, además de Universidad de Chile.

En tanto, el periodista Manuel De Tezanos aseguró en Balong Radio, su canal de YouTube, que "Coquimbo está buscando entrenador, podría ser (Lucas) Bovaglio", pues el adiestrador argentino no seguirá en la banca de Palestino, pese a clasificar a los árabes a la Copa Sudamericana.