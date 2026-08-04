Rival de Coquimbo en Libertadores buscaría dar el golpe con fichaje de Icardi

Futbol, Argentina vs Mexico Partido amistoso 2018 El jugador de la seleccion argentina Mauro Icardi celebra su gol contra Mexico durante el partido amistoso disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina. 20/11/2018 Javier Garcia - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Platense intentaría sumar al ex delantero del Inter de Milán y Paris Saint-Germain de cara a la llave frente a los "piratas" por los octavos de final del torneo continental.

Falta poco más de una semana para que Coquimbo Unido visite a Platense en Argentina por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el cuadro trasandino busca dar el golpe con un fichaje.

Es que según dio a conocer en las últimas horas el periodista Leo Paradizo, de ESPN, el club inició contactos con Mauro Icardi, ex delantero del Inter de Milán y del Paris Saint-Germain.

El atacante se encuentra actualmente sin club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray de Turquía, donde marcó 16 goles en la última temporada del fútbol turco y se coronó campeón del torneo local.

Sin embargo, las informaciones apuntan que de momento no habría una negociación formal entre el jugador y el elenco argentino.

Consignar que el partido de ida entre Platense y Coquimbo Unido se disputará el miércoles 12 de agosto en el estadio Ciudad de Vicente López, mientras que la revancha será una semana después, el miércoles 19, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.