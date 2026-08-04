Rival y programación confirmada para el debut de Tabilo en Masters de Montreal

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene rival para su debut en el ATP 250 de Bastad - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El chileno, libre en primera ronda por su condición de preclasificado, chocará mañana con el polaco Hubert Hurkacz, ex número seis del orbe, quien no registra duelos con el criollo.

Luego de quedar libre en la fase inicial por su condición de 25° preclasificado, el tenista nacional Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) conoció hoy al rival para su estreno en el Masters 1.000 de Montreal, en Canadá.

Se trata del polaco Hubert Hurkacz (73°), ex número seis del mundo, quien superó al estadounidense Marcos Girón por parciales de 7-5, 4-6 y 6-2 en una hora y 55 minutos de encuentro.

El choque entre "Jano" y el europeo, quienes jamás se habían enfrentado en el circuito, fue programado para mañana en el tercer turno de la cancha nueve, es decir, no antes de las 13:40 horas.

En caso de derrotar a "Hubi", el chileno desafiará en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre el ruso Daniil Medvedev (6°), otrora primero del orbe, y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).