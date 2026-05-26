Rival de Tabilo en Roland Garros terminó con molestias en su pie izquierdo

Archivo - Chile.- La programación de Alejandro Tabilo para su debut en el Masters 1000 de Miami - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 May. (ATON) -

El monegasco Valentin Vacherot presentó problemas físicos hacia el final del partido ante Thomas Faurel. Así y todo, el europeo puso paños fríos tras el cotejo.

El tenista nacional Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) debutó con el pie derecho en Roland Garros y se citó en segunda ronda con el monegasco Valentin Vacherot (19°), quien tuvo complicaciones para derrotar al francés Thomas Faurel (378°).

Es que más allá del buen juego que mostró el galo, el 16° cabeza de serie del major parisino presentó molestias físicas en su pie izquierdo que exhibió tras el cotejo.

De todas maneras, el europeo puso paños fríos y en conferencia de prensa afirmó que su extremidad "está bien. No es perfecto, pero tampoco es terrible. Solo tengo que tener cuidado".

Eso sí, el oriundo del principado expresó preocupación por las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días en la capital de Francia y que volvieron a decir presente este martes.

"El calor está cambiando muchísimo las condiciones del torneo. Nunca habíamos tenido un Roland Garros tan caluroso en mayo. En la pista 14 las condiciones eran especialmente rápidas: la pelota corría muchísimo, botaba muy alto y además las bolas están bastante duras. Claramente hay jugadores que se benefician mucho más que otros de estas condiciones", puntualizó.