Los rivales del Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio en 8vos de E. League

Santiago 27 Feb. (ATON) -

Este viernes se realizó el sorteo que determinó a los contrincantes que tendrán el cuadro español y el conjunto danés.

Manuel Pellegrini con su Betis y Darío Osorio con su Midtjylland son los únicos chilenos en competencia en los octavos de final de la Europa League 2025-2026. Y ya tienen rivales para esa fase.

Este viernes se realizó el sorteo que determinó a los elencos que enfrentarán. En el caso del cuadro español, que entró directo a ronda de 16 mejores, se medirá con el Panathinaikos de Grecia. El conjunto heleno viene de eliminar por penales al Viktoria Plzen en la fase de playoffs.

En caso de superar la llave, el equipo del "Ingeniero" chocaría contra el ganador del duelo entre el Ferencávros y el Braga.

En tanto, el Midtjylland, al igual que el Betis, no tuvo que pasar por los playoffs y desafiará al Nottingham Forest de Inglaterra. El cuadro británico avanzó a octavos tras dejar en el camino al Fenerbahce de Turquía por un marcador global de 4-2.

Si es que el elenco danés elimina al Forest, en cuartos jugaría contra el vencedor del cruce entre el Stuttgart de Alemania y el Porto de Portugal.

La llaves restantes quedaron de la siguiente manera: Genk vs Friburgo, Celta vs Lyon, Bologna vs Roma y Lille vs Aston Villa. Consignar que los duelos se disputarán entre el 12 y el 19 de marzo y tanto el Betis como el Midtjylland cerrarán sus series en calidad de local.