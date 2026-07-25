Rivero afirmó que su continuidad depende de su cuñado, el presidente de Limache

Futbol, Colo Colo vs Deportes Limache. Fecha 16, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes Limache Victor Rivero es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Colo Colo disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El entrenador del cuadro cervecero hizo un guiño al parentesco que tiene con el mandamás del club, César Villegas, ante las críticas que han surgido por el irregular momento que atraviesa el equipo.

Deportes Limache cayó por 3-1 ante Colo Colo en el inicio de ls segunda rueda de la Liga de Primera, cosechando su séptima derrota en el certamen y aumentando los cuestionamientos sobre el director técnico Víctor Rivero.

Tras el cotejo, el entrenador hizo frente a los cuestionamientos pero dejó en claro que su continuidad en el cargo depende del presidente del club, César Villegas, con quien tiene un parentesco al cual el propio DT aludió.

"Después de cuatro años de estar desde el amateurismo... ¿porque sacamos un punto en los últimos seis partidos? Pero también estamos peleando en la Copa Chile y estamos ahí a tres puntos de copas internacionales Después de seis partidos Colo Colo recién nos gana. Esa pregunta no tiene que hacérmela a mí, se la tiene que hacer a mi cuñado", dijo el estratego.

El adiestrador del cuadro rojinegro recordó que "tuvimos una racha más negativa y conseguimos el ascenso en la Primera B; el año pasado convivimos todo el año con el descenso y terminamos en la final de Copa Chile, y hoy sacamos ocho puntos más y nos salvamos del descenso".

Asimismo, sostuvo que "estamos peleando el paso a la otra ronda en la Copa Chile y son ahí seis incorporaciones que se tienen que conocer, así que las decisiones de este club no pasan por el resultado del partido del domingo. Quédese tranquilo".

Sobre el choque con el elenco popular, Rivero indicó que "nos queríamos llevar los puntos, sabíamos de que teníamos que cerrar los espacios, que lo hicimos bien en el primer tiempo, ese pase interior. Logramos dentro del partido corregir, se hizo bien los esfuerzos. Quizás nos faltó aprovechar un poco más las transiciones. No teníamos el control, pero tampoco sufríamos tanto".