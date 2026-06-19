Roberto Tobar alabó el debut mundialista de Cristian Garay

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El arbitro Cristián Garay es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el Estadio Monumental David Arellano en Santiago, Chile. 01/03/2026 Pepe - PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP destacó de manera positiva el cometido del juez central y de su compatriota Juan Lara en el VAR del compromiso entre Canadá y Catar.

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, destacó el desempeño que tuvo el réferi nacional Cristian Garay y su compatriota Juan Lara ayer en la Copa del Mundo, donde fueron protagonistas en el partido que terminó en la goleada por 6-0 de Canadá sobre Catar.

En diálogo con radio Cooperativa, el ex colegiado FIFA afirmó que "en general, las decisiones que se tomaron fueron las correctas. Fue un partido complicado, con situaciones que no pasan constantemente en un partido normal, pero creo que Cristian y Juan estuvieron a la altura de tomar las decisiones que correspondían. Sobre todo en el penal que saca Juan del área".

A propósito de esa acción, el líder de los silbantes chilenos defendió el actual de los criollos en la primera expulsión del equipo asiático, decisión sumamente cuestionada en medios y redes sociales pero ajustaba al reglamento, según Tobar.

"Primero requería identificar si era falta, y es una acción que en el medio del campo solo se sanciona como falta, pero por la táctica de malograr una oportunidad manifiesta de gol, implica una expulsión. Juan le indica que fue fuera del área, por lo que Cristian no debe ir al VAR y es tiro libre con expulsión al infractor", argumentó.

Con respecto a la segunda tarjeta roja en el elenco árabe por una imprudente infracción de Assim Madibo sobre Ismaël Koné, explicó que "si vemos la disputa que se produjo en la fractura, vemos que el futbolista catarí trata de sacarle el balón y el canadiense la cubre muy bien. Trata dos veces de quitarle el balón golpeando la pierna del canadiense, y en el vivo era para amarilla. Pero por la consecuencia, si se produce una fractura, es porque hubo riesgo de la integridad física del adversario y se ocupa una fuerza para que se produzca esa lesión".

En otro orden de cosas, el ex réferi se refirió a las duras críticas que emitió Javier Correa, delantero de Colo Colo, sobre el cometido de Nicolás Gamboa, dichos que lo tienen en riesgo de recibir una severa sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

"Son situaciones de los jugadores o los técnicos de las que no estamos alejados. Hemos tenido cosas puntuales, no de este calibre, pero queda todo en manos del Tribunal, que es un ente independiente que tomará la decisión que corresponda. Es un tema que nosotros lo procesamos a través del informe del árbitro y esperamos que el Tribunal tome la decisión en relación a lo que declaró el jugador", sentenció.