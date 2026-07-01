Roberto Tobar anunció "tolerancia cero" tras críticas de Javier Correa

Futbol, Union Espanola vs Magallanes. Final, Copa Chile 2022. El arbitro Roberto Tobar dirige la final de Copa Chile entre Union Espanola contra Magallanes disputado en el estadio El Teniente. Rancagua, Chile. 13/11/2022 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP hizo una fuerte autocrítica al recordar casos similares al del delantero de Colo Colo, y advirtió que denunciarán todos estos hechos.

El caso de Javier Correa, delantero de Colo Colo castigado con cuatro fechas de suspensión tras emitir duras críticas en contra del árbitro Nicolás Gamboa, sigue dando de que hablar en el fútbol nacional.

Ahora fue el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Roberto Tobar, quien volvió a referirse a la polémica y emitió una inesperada autocrítica ante los cuestionamientos por situaciones similares a la del atacante albo que quedaron sin sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

"En base a la experiencia que hemos tenido durante los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos, hago una autocrítica por no haber procedido de manera correcta con otros actores", afirmó el ex réferi en conversación con radio ADN.

En esa misma línea, el otrora juez FIFA advirtió que "desde ahora en adelante vamos a denunciar todo ese tipo de comentarios en el informe arbitral, todas estas declaraciones".

De todas maneras, aclaró que "nosotros no queremos prohibir que los técnicos o jugadores declaren, pero también merecemos respeto. Las críticas tienen que ser constructivas y no para denostar o humillar al arbitraje".

Por último, Tobar insistió en que "no queremos terminar el partido con un director técnico que nos descalifique, que ofrezca palabra de manera tendenciosa, que pueda denostar nuestro trabajo. Por eso, vamos a seguir procediendo de la misma forma".