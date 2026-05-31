Rodrigo Pérez dejó de ser DT de Deportes Rancagua

Futbol, Universidad Católica vs Cobrelos Copa Chile 2018 El entrenador de Cobrelos Rodrigo Perez, dirige durante el partido contra Universidad Católica por Copa Chile en el estadio Nacional. Santiago 17/06/2018 Ramon Monroy/Photosport Football, - RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El entrenador no pudo sostenerse ante los malos resultados en la Tercera División A.

Hace algunas se confirmó la salida de un entrenador en un equipo chileno.

Se trata del ex jugador de O Higgins, Cobreloa y de la selección, Rodrigo Pérez, quien no seguirá dirigiendo a Deportes Rancagua de la Tercera División A.

La decisión se tomó debido a los malos resultados del equipo: dos triunfos, un empate y cinco derrotas que tienen al equipo en el penúltimo lugar de la tabla con siete puntos.

Pérez venía de ser campeón invicto con Deportes Rancagua, conquistando el campeonato de la Tercera División B el año pasado, título que le permitió al club ascender a la Tercera A.