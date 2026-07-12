Rodrigo Ureña confesó los duros momentos que vivió en su salida de Universitario

Futbol, O’Higgins vs Millonarios, Fecha 1, Conmebol Sudamericana 2026 El jugador de Millonarios Rodrigo Urena es fotografiado durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C contra O’Higgins disputado en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El futbolista que hoy milita en Millonarios de Colombia apuntó a la directiva que lo llevó a emigrar de la U limeña

El volante chileno Rodrigo Ureña, que hoy milita en Millonarios de Colombia, en el marco de un partido amistoso que jugó contra Universitario en Lima, fue consultado por su salida del club, donde alcanzó el tricampeonato y era uno de los futbolistas más destacados.

El mediocampista habló del mal trato que sintió por parte de la directiva de la U limeña. Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, por lo menos con un poco de respeto. Más allá de lo que digan de lo económico, que esto, que más, que menos, simplemente son números y la verdad que no va y viene en el caso .

Ureña fue enfático en remarcar que su salida a fines del 2025 no obedeció a un tema de dinero: No todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por otro lado. La verdad, no podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme a mí, siendo que, a pesar de mi forma de ser, de mi carácter, de que quizá a muchos no les gustaba cómo yo actuaba muchas veces o las cosas que decía, siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente merecía un poco más de respeto, nada más .

El futbolista aludió a los directivos Franco Velazco y Álvaro Barco, y que hubo una falta de empatía al tenerlo en tratativas en plena Navidad: Tuvieron noviembre, diciembre para hablar conmigo y jamás lo hicieron. Entonces, esperaste hasta que saliera el último día de vacaciones y al otro día me quisiste llamar cuando yo ya estaba fuera del país. Y me tuviste negociando, negociando , hasta el 24 de diciembre, amenazándome hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche, cuando yo hace cinco meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre. En Chile eran dos horas más, casi 10 de la noche, ya teniendo que contestar un teléfono pidiéndome que, por favor, me fuera para no pagarme dos días más. Finalmente, es muy triste .

Más allá de lo que narra haber vivido, Ureña manifiesta que guarda un aprecio especial por el club: Mi cariño por Universitario siempre está y siempre va a estar. Y mi respeto. Dejé muchas cosas por siempre estar en Universitario. Hay mucha gente que lo sabe. Universitario es su gente, no es la persona que está a cargo de turno. Eso hay que entenderlo también. El día de mañana la gente se va, llegan otros y uno tiene que seguir adelante, el club tiene que seguir adelante .

Llamó a curiosidad que Ureña hiciera gestos hacia la tribuna. Cuando fue consultado a quién iban dirigidos, eludió nombrar a alguien en específico: Él sabe para quién es, nada más. Yo no tengo que estar mandándole mensajes a nadie, directamente solo digo a él, no tengo problema, pero como nunca me dio la cara, entonces no puedo hablarle directamente a la cara, si nunca me dio la cara , aunque la prensa peruana dedujo que era para Franco Velazco, administrador provisional de los Crema.

En lo estrictamente deportivo, Ureña con Millonarios perdieron este amistoso por 2-0 con dos goles de José Rivera, que fueron anotados en el segundo tiempo, a los 52 y 79 , respectivamente.