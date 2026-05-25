La Roja comenzó con sus trabajos para los amistosos ante Portugal y RD Congo

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 25/05/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 May. (ATON) -

El combinado nacional tuvo este lunes su primer entrenamiento con miras a los partidos que disputará en Europa por la fecha FIFA de junio.

La Selección chilena ya arrancó con los trabajos de cara a los amistosos que disputará por la fecha FIFA de junio ante Portugal y República Democrática del Congo en Europa.

La Roja tuvo este lunes su primer entrenamiento en el complejo Juan Pinto Durán con jugadores que ya finalizaron la temporada con sus clubes en el extranjero.

La gran novedad en el arranque de los trabajos fue la presencia de Nils Reichmuth, volante suizo-chileno de 24 años que recibió su primera citación.

Para los próximos días se espera que se vayan incorporando los seis convocados del medio local, además de Matías Sepúlveda, Iván Román, Gonzalo Tapia y Vicente Pizarro, quienes todavía tienen compromisos internacionales esta semana.

Consignar que en esta jornada la Roja confirmó su primera baja al liberar a Matías Pérez, mientras que en su reemplazo fue nominado Ignacio Saavedra.

La Selección chilena enfrentará el sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras, mientras el martes 9 del mismo mes se medirá con la República Democrática del Congo en Cádiz, España.