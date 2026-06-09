La Roja disputa ante RD del Congo su segundo amistoso de esta fecha FIFA

Chile.- La burla de medio argentino a la Roja previo al inicio del Mundial 2026 - Zed Jameson /Photosport

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Tras la derrota sufrida ante Portugal en Oeiras, Lisboa, la Selección chilena buscará este martes mejorar en el duelo ante los africanos en Orleans, Francia.

La Selección chilena vuelve a la cancha. Después de caer el sábado por 2-1 ante Portugal en Oeiras, Lisboa, la Roja enfrenta este martes a República Democrática del Congo, por su segundo y último amistoso en esta fecha FIFA de junio.

Originalmente, el partido se iba a disputar en Cádiz, España, pero las autoridades no lo permitieron por un brote de ébola que afecta al país africano.

Ante esto, el cotejo se trasladó a Orleans, en Francia, y se jugará a las 12:00 horas de esta jornada a puertas cerradas en el estadio De La Source.

Para este encuentro, el técnico Nicolás Córdova realizaría algunos cambios y la Roja formaría con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia.

En tanto, RD Congo, que viene de empatar sin goles frente a Dinamarca, alinearía con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Meschak Elia, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.