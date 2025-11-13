La Roja entrenó bajo una intensa lluvia y ya prepara formación ante Rusia

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton, es fotografiado, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Nov. (ATON) -

La Selección chilena continúa con los trabajos en Rusia de cara a los amistosos ante el combinado local y Perú, por esta fecha FIFA de noviembre, con los cuales cerrará este duro 2025.

El entrenamiento de este jueves del plantel de la Roja estuvo marcado por la fuerte lluvia que se dejó caer en la ciudad de Sochi.

De cara al cotejo ante los rusos, el técnico del elenco nacional, Nicolás Córdova, ya tendría en mente la posible alineación.

En ese sentido, la Roja podría formar con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Marcelino Núñez); Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Consignar que el amistoso entre las selecciones de Chile y Rusia está programado para las 12:00 horas de este sábado 15 de noviembre en el estadio Olímpico de Sochi.