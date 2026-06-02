En la Roja esperan jugar ante RD Congo a puertas cerradas

Chile.- Gerente de selecciones no descarta de plano a Jorge Sampaoli para la Roja - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Tras la negativa de las autoridades locales en Cádiz, Felipe Correa, gerente de selecciones, aseguró que las partes ya trabajan en alternativas para que se dispute el amistoso entre la Roja y el combinado africano.

El amistoso que la Selección chilena debe disputar frente a República Democrática del Congo, el próximo 9 de junio en España, recibió un duro portazo.

Este martes Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, Cádiz, dio a conocer que no se autorizó el desarrollo del partido, debido al brote de ébola que ha afectado al país africano, todo esto basándose en las recomendaciones que ha emitido la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Frente a este panorama, en la ANFP están realizando todas las gestiones para que el cotejo de la Roja se pueda desarrollar a puertas cerradas en el municipio hispano. Eso sí, tampoco se descarta que el encuentro sea trasladado a otra localidad, tal como lo manifestó el gerente de selecciones, Felipe Correa.

"Se están evaluando distintas opciones. Mañana (miércoles) el Congo juega un partido amistoso en Bélgica con Dinamarca, con 27 mil personas. Entonces, los jugadores del Congo ya tienen todos los test de esta aprehensión que hay respecto de esta enfermedad", comenzó diciendo el personero del organismo de Quilín en declaraciones difundidas por la prensa de la ANFP.

"Esperamos tener novedades mañana con la posibilidad de que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión (...) Ya lo hablamos con la federación del Congo. Las dos partes estamos disponibles para jugarlo, si es necesario, sin público, porque el objetivo de esto es preparar la competencia para ellos para el Mundial y nosotros tener una instancia competitiva", añadió.

Además, Correa agregó que en caso de desestimarse esa posibilidad, se está "trabajando en conjunto con todas las partes para evaluar una alternativa a esa opción, que sería jugar en otro lugar de España u otro sector".