La Roja femenina confirmó nómina para su "final" ante Ecuador

Archivo - Chile.- La Roja femenina tuvo un ascenso en el ranking FIFA - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 May. (ATON) -

El técnico Luis Mena dispuso a lo mejor de su contingente para choque ante la Tricolor, clave para que la Roja se ilusione al menos con el repechaje para el Mundial de 2027.

Esta tarde, la Selección chilena femenina publicó la nómina para su trascendental encuentro del próximo viernes a Ecuador, el cual es clave para que la Roja llegue con esperanzas a la última fecha pensando en el repechaje para el Mundial de 2027.

El técnico Luis Mena convocó a 23 futbolistas en un listado liderado por la capitana y portera Christiane Endler, quien viene de alcanzar la final de la UEFA Champions League con el Olympique de Lyon.

Además de otras referentes del plantel como la mediocampista Yanara Aedo o la defensa Fernanda Pinilla, el entrenador sorprendió con el llamado de la delantera chilena-española Sofía Coulombe, quien milita en el Ona Sant Adriá de España.

El combinado criollo llega a este encuentro en el cuarto lugar de la Liga de Nacional con diez puntos, mientras que la Tricolor marcha quinta con ocho unidades.

Por lo mismo y considerando que en la última fecha estará libre, el Equipo de Todos requiere de al menos una igualdad para respirar con tranquilidad y acercarse a la repesca.

NÓMINA SELECCIÓN FEMENINA

Arqueras

- Christiane Endler (Olympique de Lyon/Francia)- Ryan Torrero (Colo Colo)- Marián Jerez (Santiago Wanderers)

Defensas

- Fernanda Ramírez (Universidad Católica)- Camila Sáez (FFCH)- Fernanda Pinilla (Club León/México)- Catalina Figueroa (Universidad de Chile)- Valentina Díaz (Universidad de Chile)- Michelle Olivares (Colo Colo)- Gabriela García (Universidad de Chile)

Mediocampistas

- Nayadet López (Deportivo Alavés/España)- Yastin Jiménez (Colo Colo)- Yanara Aedo (Colo Colo)- Millaray Cortés (Sevilla/España)- Yessenia López (Colo Colo)- Javiera Grez (Colo Colo)- Mariana Morales (Universidad de Chile)

Delanteras

- Vaitiare Pardo (Universidad Católica)- Rosario Balmaceda (Colo Colo)- Adriana Moreno (Coquimbo Unido)- Sonya Keefe (Granada/España)- Mary Valencia (Colo Colo)- Sofia Coulombe (Ona Sant Adriá/España)