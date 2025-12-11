La Roja femenina retrocedió en el último ranking FIFA de 2025

Archivo - Futbol, Chile vs Colombia. Fase Final, Copa America Femenina 2018. La jugadora de Chile Christiane Endler, durante el partido de la segunda fecha fase final Copa America Femenina estadio La Portada. La Serena, Chile. 19/04/2018 Hernan - HERNAN CONTRERAS - Archivo

Santiago 11 Dic. (ATON) -

Tras caer frente a Perú y vencer a Paraguay por la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones, la escuadra nacional cedió puestos en la clasificación mundial.

La Selección chilena femenina cerró el año con una sorpresiva derrota frente a Perú como visita y un triunfo ante Paraguay en Rancagua, por la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, el proceso clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

Y tras esos resultados, la Roja que dirige Luis Mena retrocedió en el ranking FIFA, pues cedió dos lugares en la clasificación mundial.

La escuadra nacional perdió 10,68 puntos, por lo que bajó al puesto 47 para mantenerse además como la sexta mejor selección de Sudamérica.

El ranking es liderado por España, mientras que el podio lo completan Estados Unidos y Alemania.

TOP TEN

1° España 2094 puntos (0)2° Estados Unidos 2057 (0)3° Alemania 2010 (+2)4° Inglaterra 2009 (0)5° Suecia 1993 (-2)6° Brasil 1993 (+1)7° Francia 1992 (-1)8° Japón 1977 (0)9° Corea del Norte 1944 (+1)10° Canadá 1940 (-1)

EQUIPOS DE LA CONMEBOL

20° Colombia 1774 (-2)30° Argentina 1674 (0)42° Venezuela 1523 (+4)46° Paraguay 1507 (-5)47° Chile 1505 (-2)57° Uruguay 1448 (-2)65° Ecuador 1399 (+4)79° Perú 1290 (+3)106° Bolivia 1177 (+3)