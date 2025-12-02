La Roja femenina sufrió baja de última hora para el duelo de hoy ante Paraguay

Archivo - VINA DEL MAR, CHILE-OCT31: El equipo de Chile celebra al final del partido de Semifinal del futbol femenino de los XIX juegos Panamericanos Santiago 2023 realizado en el estadio Sausalito el 31 de Octubre 2023 en Vina del Mar, Chile./ Chile’s te - MARTIN THOMAS/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 2 Dic. (ATON) -

La escuadra nacional enfrenta este martes al combinado guaraní en el estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Después de la derrota sufrida ante Perú, la Selección chilena femenina volverá a la acción este martes ante Paraguay, por el cierre de esta doble fecha de la Liga de Naciones, el proceso clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Y para el cotejo de esta jornada ante las guaraníes, la Roja sufrió una baja en la convocatoria. Es que la arquera Antonia Canales quedó fuera del partido debido a un desgarro.

"Antonia Canales presenta un desgarro en el recto femoral, lesión con la que arribó desde su club. Tras su evaluación en la Selección, se le realizó una resonancia que confirmó el diagnóstico, motivo que no le permitirá ser citada para el partido ante Paraguay", informó el cuerpo médico de la Roja Femenina.

Ante esta situación, el técnico Luis Mena decidió llamar de emergencia a la joven portera de 16 años Oriana Cristancho, quien milita en Universidad de Chile.

De esta manera, Cristancho será alternativa junto a Ryan Torrero en la banca, mientras que Christiane Endler será la golera titular.

Consignar que las selecciones de Chile y Paraguay se enfrentarán a las 20:00 horas de este martes en el estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina.