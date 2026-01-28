Chile.- La Roja femenina sufrió dura goleada en amistoso ante Estados Unidos

Archivo - Chile.- "Falta que mejoren las condiciones en la Selección chilena femenina" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Ene. (ATON) -

La escuadra nacional no pudo contar con sus figuras que militan en el fútbol extranjero, debido a que el encuentro no era válido por fecha FIFA, por lo que afrontó el cotejo en Santa Clara, California, solamente con jugadoras del medio local.

La Selección chilena femenina sufrió un duro golpe. La Roja fue goleada la noche del martes por 5-0 por Estados Unidos en un amistoso disputado en Santa Clara, California.

Eso sí, la escuadra nacional no pudo contar con sus figuras que militan en el fútbol extranjero, debido a que no era un encuentro válido por fecha FIFA, por lo que estuvo conformada solamente por jugadoras del medio local.

La formación titular de la Roja fue con Ryann Torrero; Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda; Yastin Jiméne, Yessenia López, Vaitiare Pardo, Yanara Aedo, Ámbar Figueroa; Mary Valencia.

El combinado norteamericano se impuso gracias a los tantos de Croix Bethune (18'), Jameese Joseph (26'), Emily Sams (33'), Emma Sears (46') y Trinity Rodman (68').

Ahora, la Selección chilena femenina volverá a jugar en abril, cuando afronte una triple fecha por la Liga de Naciones de la Conmebol, cuando reciba a Argentina el 10 de ese mes, visite a Colombia el 14 y luego visite a Uruguay el 18.