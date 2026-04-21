La Roja femenina tuvo un ascenso en el ranking FIFA

Futbol, Chile vs Argentina Fecha 5, Conmebol Liga de Naciones Femenina, 2026 El equipo de Chile, es fotografiado, durante el partido de Liga de Naciones Femenina, disputado en el Estadio El as Figueroa Brander de Valpara so, Chile 10/04/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

La escuadra nacional que dirige Luis Mena viene de caer ante Argentina en Valparaíso, tropezar en su visita a Colombia y vencer a Uruguay en Montevideo por la triple fecha de abril de la Liga de Naciones.

Pese a sufrir dos derrotas y solamente ganar un partido en la triple fecha de la Liga de Naciones, que otorga cupos al Mundial de Brasil 2027, la Selección chilena femenina registró un ascenso en el ranking FIFA.

En la última actualización, la Roja subió tres lugares para ubicarse en el casillero 44, quedando como la quinta mejor selección a nivel sudamericano.

El combinado nacional que adiestra Luis Mena se encuentra por detrás de Brasil (6° a nivel mundial), Colombia (20°), Argentina (30°) y Venezuela (43°), mientras que supera a Paraguay (45°), Ecuador (63°), Perú (75°) y Bolivia (109°).

Respecto al top ten, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que el podio lo completan Estados Unidos e Inglaterra.

Consignar que en la triple fecha de abril, la Roja cayó ante Argentina en Valparaíso y se inclinó en su visita a Colombia. En tanto, se recuperó en la última jornada con una victoria sobre Uruguay en Montevideo, resultados que dejaron a la escuadra nacional momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla, a falta de dos jornadas para el cierre.