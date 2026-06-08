La Roja liberó a Montes un día antes del amistoso con el Congo

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Clemente Montes,, derecha, disputa el balon con Luis Lazo de Peru, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

La Selección chilena informó que el delantero de Universidad Católica fue descartado debido a un cuadro respiratorio.

A un día de enfrentar a República Democrática del Congo en su segundo amistoso del mes de junio, la Selección chilena informó la baja del delantero Clemente Montes.

De acuerdo al parte médico entregado por la Roja, el atacante de Universidad Católica fue liberado debido a un cuadro respiratorio que le impidió entrenar con normalidad.

"Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio", precisaron en el escrito.

Es importante señalar que debido a su gran temporada con la UC, Montes era uno de los futbolistas llamados a ser protagonistas de la presente fecha FIFA, pero al final no logró sumar minutos.