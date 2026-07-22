La Roja oficializó amistoso ante Canadá en la fecha FIFA de septiembre

Archivo - Chile.- Chile trepó ubicaciones en un ranking FIFA liderado por España - Zed Jameson /Photosport - Archivo

Santiago 22 Jul. (ATON) -

A través de sus redes sociales, el combinado nacional confirmó que visitará al elenco norteamericano en Toronto el próximo sábado 26 de septiembre.

Pese a que todavía no se define al nuevo entrenador con miras al proceso para el Mundial 2030, la Selección chilena ya piensa en los siguientes amistosos que afrontará en este 2026.

Y este miércoles se confirmó uno de ellos. A través de sus redes sociales, la Roja oficializó que se medirá con Canadá, uno de los organizadores de la cita planetaria 2026 que acaba de finalizar.

El combinado nacional enfrentará a los norteamericanos en la fecha FIFA de septiembre, el sábado 26 de ese mes, en el BMO field de Toronto, en horario por confirmar.

Consignar que el conjunto criollo, además, aprovecharía de jugar el 29 de septiembre frente a Estados Unidos, otro de los organizadores que tuvo el Mundial 2026.