La Roja oficializó amistoso de lujo contra Portugal de Cristiano Ronaldo

Archivo - Chile.- La Roja disputará dos amistosos en junio: sería ante selecciones mundialistas - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 25 Feb. (ATON) -

El combinado nacional anunció este miércoles, a través de sus redes sociales, el cotejo ante el elenco luso para el próximo 6 de junio en tierras portuguesas.

La semana pasada se dio a conocer que la Selección chilena jugaría un amistoso de lujo en junio próximo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y ya es oficial.

Es que este miércoles la Roja, a través de sus redes sociales, confirmó el cotejo frente al combinado luso en el marco de la fecha FIFA de junio.

Según informó el Equipo de Todos, este encuentro ante el elenco europeo se desarrollará el próximo 6 de junio y en tierras portuguesas.

Eso sí, el estadio para el compromiso entre Chile y Portugal no se dio a conocer, por lo que en los siguientes días o semanas se tendría que definir.

De esta manera, la Roja sumó un nuevo amistoso para este 2026, pues hay que consignar que en marzo próximo viajará a Oceanía para enfrentar el 27 de ese mes a Cabo Verde y tres días después a Nueva Zelanda.