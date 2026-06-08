La Roja oficializó horario y sede del amistoso ante RD Congo

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 La Seleccion de Chile, es fotografiada, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed - Zed Jameson /Photosport

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El encuentro entre el combinado nacional y lo0s africanos se disputará este martes "a puertas cerradas por disposición de las autoridades competentes".

Si bien ya se había adelantado que el amistoso de la Selección chilena ante República Democrática del Congo por esta fecha FIFA de junio se trasladaría desde España a Francia, se estaba a la espera de la oficialización.

Y finalmente llegó este lunes, luego de que la Roja, a través de sus redes sociales, confirmara el nuevo horario y la sede para el cotejo ante el combinado africano.

El partido se disputará este martes 9 de junio desde las 12:00 horas en el estadio De La Source, en la ciudad de Orleans, en Francia.

Además, en la publicación se detalló que el encuentro se jugará "a puertas cerradas por disposición de las autoridades competentes".

El motivo pasa por el temor por el brote de ébola que afecta al país africano, y por el cual las autoridades del municipio de La Línea en Cádiz, España, no autorizaron el compromiso.

Consignar que este será el segundo y último partido de la Roja en esta fecha FIFA de junio tras la derrota sufrida el sábado ante Portugal en Oeiras, Lisboa.