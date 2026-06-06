La Rojita no estuvo fina ante el arco y perdió por lo justo ante Brasil

Futbol, Chile vs Brasil. Partido amistoso categoria sub 20. El jugador de la seleccion chilena Mario Sandoval, izquierda, disputa el balon con el bal n de Brasil durante un partido amistoso de la categoria sub 20 realizado en el estadio Nacional de - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El elenco dirigido por Sebastián Miranda controló largos pasajes del pleito ante el Scratch, pero fue incapaz de aprovechar las ocasiones de gol que se generó esta tarde en el estadio Nacional.

La Selección chilena sub 20 sufrió con su falta de finiquito y perdió por la cuenta mínima ante Brasil en el estadio Nacional, cosechado un duro tropiezo en medio de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se realizará el próximo año.

El dueño de casa, dirigido en esta oportunidad por Sebastián Miranda, tomó las riendas del compromiso y ejerció un interesante presión que le permitió instalarse en campo del Scratch, que prácticamente no estaba mostrando intenciones ofensivas.

Parecía que la visita lograba emparejar la cancha cerca de la media hora de juego, pero los locales no bajaron la guardia y estuvieron cerca de abrir la cuenta (28' y 35'). Sobre el final de la primera fracción, el portero Gabriel Maureira evitó la conquista brasileña (45').

El compromiso se tornó de ida y vuelta en el arranque del complemento, con ambas escuadras generando buenas ocasiones de peligro, pero fue la Canarinha la que rompería el cero gracias a un penal anotado por Arthur (72').

Aun cuando el entrenador reordenó las piezas del equipo y ordenó varias modificaciones, los cambios no surtieron el efecto deseado y el combinado criollo fue incapaz de siquiera emparejar el tanteador.

Lamentable caída para un elenco nacional que no fue capaz de traducir la superioridad que tuvo en goles, sumando dudas en su camino para el Sudamericano del próximo año.