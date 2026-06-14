El rol clave que jugaría el DT del Sevilla para la permanencia de Alexis

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Alexis Sanchez es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

En España aseguran que Luis García Plaza buscaría mantener al "Niño Maravilla" en las filas del elenco blanquirrojo para que ejerza la misma función de referente que asumió en la temporada 2024-25.

A pesar de lidiar con fuertes cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa, las cuales lo tenían con un pie y medio fuera del Sevilla, el panorama del delantero nacional Alexis Sánchez dio un giro de 180 grados y ahora el club estaría pujando por su permanencia.

"Le daremos lo máximo que pueda el Sevilla", señaló este viernes el nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro, decisión que según diario AS sería una petición expresa del técnico Luis García Plaza.

En la publicación indicaron que "con Nemanja Gudelj, primer capitán en los últimos tiempos, fuera del equipo, Luis García considera que debe haber algún referente para un vestuario que volverá a necesitar de intangibles si pretende conseguir los objetivos la próxima temporada. Sobre todo, porque los problemas de plantilla e inscripción no van a desaparecer".

Asimismo, apuntaron que al margen de los cuestionamientos que lo rodearon durante varios meses "lo cierto es que Alexis terminó la campaña aportando más que goles. Suyo es el robo de balón que acabó en el 2-3 al Villarreal, decisivo para la permanencia, y ese gesto de esfuerzo se repitió más de una vez".

Además, destacaron que "cuantitativamente, tampoco se puede decir que haya sido una campaña horrible para el Niño Maravilla, de 37 años. Actuó en 28 encuentros de LaLiga y dos de Copa del Rey, con un saldo de 4 goles y dos asistencias. En este desierto de calidad llamado Sevilla, los hay bastante peores".