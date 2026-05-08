Rossel busca su oportunidad en la UC: "Siempre me estoy preparando, juegue o no"

Futbol, Universidad de Concepcion vs Universidad Catolica Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad Catolica Juan Francisco Rossel es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Concepcion disputado en - MARCO VAZQUEZS/PHOTOSPORT

Santiago 9 May. (ATON) -

El delantero de los cruzados es una de las opciones para el técnico Daniel Garnero en un mes cargado de partidos para el conjunto de la franja.

Debido a la gran carga de partidos en el mes, Universidad Católica se verá en la necesidad de realizar rotaciones en el equipo.

Uno de los que asoma como opción es el joven delantero Juan Francisco Rossel, quien ya fue titular ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. En ese cotejo, protagonizó una polémica por un penal que no le cobraron.

Sobre el referato, sostuvo: "Prefiero no meterme en el tema del arbitraje. Creo que los árbitros estudian, se preparan y trabajan bastante, entonces saben las decisiones que toman. Son seres humanos, se pueden equivocar creo que quedó demostrado, por algo me quitan la tarjeta amarilla, pero prefiero no meterme en ese tema".

En cuanto a los pocos minutos que ha tenido, comentó: "Física y mentalmente siempre me estoy preparando, juegue o no. Creo que el partido ante la U de Concepción, en lo personal y en lo grupal, fue un buen partido. En torneos como la Copa de la Liga y la Copa Chile, que son más secundarios, puedo aparecer yo u otros jugadores que no tienen tantos minutos".

"La competencia es difícil. Arriba está Zampedri, que ya saben la calidad de jugador que es; están Giani y Clemente, que también lo hacen muy bien. Por ahí he tenido un papel más secundario en los torneos importantes, pero eso no quita que me tenga que preparar de igual manera. Estos torneos me dan la posibilidad de ser un poco más participativo de lo que me gustaría", añadió.

Respecto al amargo empate ante Cruzeiro en el Claro Arena por Copa Libertadores, expresó: "Si bien se habló de que quedamos conformes con el empate, en lo personal no fue tan así. Obviamente queríamos ganar el partido. Creo que nos paramos de igual a igual, buscamos repetir lo que hicimos en Brasil, pero no quedamos conformes; siempre la propuesta fue salir a ganar. Pero es Copa Libertadores, te enfrentas a equipos top".