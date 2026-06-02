Rossel pone mesura a su "renacer" en la UC: "El fútbol no es de cinco partidos"

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Juan Francisco Rossel celebra el primer gol contra Colo Colo durante el partido de la Liga de Primera disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El jovrn delantero nacional se refirió a la continuidad que ha sumado y el buen nivel exhibido en el cuadro cruzado durante las últimas semanas.

Ante la recargada agenda de Universidad Católica en las últimas semanas, Juan Francisco Rossel pasó de tener poco protagonismo a jugar en cuatro de los últimos cinco partidos del cuadro cruzado y anotando un gol.

El joven delantero nacional se refirió este martes a su continuidad en el conjunto de la franja. En ese sentido, expresó en conferencia de prensa: "Siempre he mantenido positivo, juegue o no juegue. Lo he disfrutado, me he mostrado un poco más, he jugado mejor, he subido mi nivel, asi que estoy contento por ese lado".

"Mi rendimiento ha sido positivo, pasa por la continuidad que me ha dado el profe, pero me lo tomo con tranquilidad. El fútbol es de todos los días, no de cinco partidos (...) No me complica la posición, ya sea de 9, extremo o enganche, pero de 9 es donde me formé jugando de chico y me acomodo un poco más", añadió.

Sobre el golpe que sufrió y que lo sacó del partido ante Colo Colo, sostuvo: "Mi ojo está bien, me operé al dia siguiente, no entrené casi ningún día por guardar reposo. Llegué solo a jugar, me sentí bien y ganamos".

En cuanto al rendimiento del equipo en esta primera parte de la temporada, comentó: "Es un balance muy positivo, sobre todo en copas internacionales. Poca fe se nos tenía, pero el deporte es así. No nos centramos en eso tampoco. Se nos escapó el puntero a nivel local, pero pasa por la cantidad de partidos que hemos tenido, es complicado mantener un nivel alto en todas las competencias".

Por último, Rossel anticipó el duelo de este sábado ante Cobresal, por la última fecha de la Copa de la Liga: "Es difícil, no dependemos de nosotros, pero nos vamos a jugar todas nuestras cartas. Saldremos a ganar, es la última opción que tenemos".