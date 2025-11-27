Rueda reveló el problema que complicó a Brereton antes de arribar a la Roja

Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Nov. (ATON) -

El ex técnico de la Selección chilena se refirió a una desconocida historia familiar sobre la llegada del delantero al combinado nacional.

A pesar de que partió de la Selección chilena hace varios años, en 2020, Reinaldo Rueda no olvida su paso como entrenador de la Roja.

De hecho, el técnico colombiano reveló una desconocida historia sobre la llegada de Ben Brereton al combinado nacional. En ese sentido, detalló quién de su equipo de trabajo fue el que detectó al delantero nacido en Inglaterra.

"Ese fue un gran acierto de Ricardo García, que era quien hacía el scouting a nivel mundial. Así como habíamos intentado con Sebastián Soto (jugador estadounidense con ascendencia chilena) o con Lawrence Vigouroux, detectamos a Ben. Lo seguimos, vimos varios partidos e hicimos el contacto con su familia, porque en ese momento él no hablaba una sola palabra en español o no quiso hablar en ese primer contacto", reconoció en el programa "La pizarra de...".

Además, el cafetalero dio a conocer una disputa familiar que complicó al atacante antes de sumarse a la Roja: "Estaba la situación de su padre, que quería que jugara por Inglaterra, se oponía a que viniera a Chile. Su mamá, en cambio, muy entusiasmada, muy chilena, que lo tuviéramos en cuenta".

"Tuvimos dos reuniones y el representante no quería que viniera a Chile, ya que con sus estatus de ingleses miraban a Chile por sobre el hombro. Bueno, yo les hablé sobre todo lo que se podía encontrar en Chile; que fuera, que se conociera con el grupo, que reconociera la cultura chilena , añadió.

Por último, Rueda lamentó no haber podido aprovechar al ariete en el combinado nacional: "No lo pude disfrutar, porque justo ahí se dio mi salida, pero fue gratificante que después haya respondido, que se haya adaptado, que haya participado en esa Copa América. Todos los demás entrenadores que siguieron, el profesor Lasarte, el profesor Berizzo, lo tuvieron en cuenta para la ofensiva de la Selección chilena".