En la U sacaron la voz ante supuesto quiebre con Gago y boicot de los hinchas

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jun. (ATON) -

El lateral Marcelo Morales habló este martes en conferencia de prensa y fue consultado sobre los polémicos dos temas que rodean al cuadro azul previo al partido de este jueves contra O'Higgins.

Universidad de Chile se pondrá al día en el Campeonato Nacional cuando reciba este jueves a O'Higgins en el Estadio Nacional, por el partido pendiente de la 13° fecha.

Eso sí, los azules llegan al cotejo ante los rancagüinos rodeados de críticas y con versiones de un supuesto quiebre de los jugadores con el técnico Fernando Gago.

Por eso, el lateral Marcelo Morales salió a responder sobre el tema en la conferencia de prensa de este martes, al expresar: "Está todo bien, con entusiasmo de seguir avanzando día a día para subir en la tabla de posiciones".

Consultado sobre si les llega el mensaje a todos los compañeros de la forma de trabajar del estratego argentino, sostuvo: "Nos llega lo que nos dice, nos entrenamos de buena manera, son muy intensos los trabajos, se puede hablar con el profe. Pero lamentablemente no se dan los resultados. Todos están para el equipo y con el equipo. No pasa más allá del resto".

"La verdad es que no se han dado los resultados. Estamos frustrados porque sabemos que estamos al debe con la hinchada y nosotros mismos. Estamos trabajando de muy buena manera, la verdad que queremos conseguir triunfos, sabemos que si ganamos nos metemos terceros, así que vamos a seguir como siempre", añadió.

Además, abordó el llamado de la barra Los de Abajo a boicotear el partido ante los celestes, de no ingresar al estadio ni comprar entradas, todo en modo de protesta por el presente de Azul Azul y el escándalo del caso Sartor.

En ese sentido, Morales dijo: "Va a ser muy lamentable, porque en este momento necesitamos el apoyo de ellos que nos alientan día a día. Los hinchas son muy importantes para nosotros".