Saldivia sumó nuevo interés en Argentina y Colo Colo sigue frotándose las manos

Archivo - Futbol, Audax Italiano vs Colo Colo. Fecha 15, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Colo Colo lamentan la derrota contra Audax Italiano durante el partido de primera division disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Jul. (ATON) -

Al interés de Independiente de Avellaneda, ahora se habría sumado el de Huracán, por lo que en el Cacique se ilusionan con recibir una importante suma de dinero por una eventual venta al poseer el 45% de su carta.

En Colo Colo continúan mirando de reojo la sitaución de Alan Saldivia. Es que el defensa uruguayo, actualmente en Vasco da Gama, sumó un nuevo interesado desde Argentina, por lo que el Cacique podría obtener una importante suma de dinero en caso de una eventual venta, al poseer el 45% de su carta.

Si hace unos días se dio a conocer que Gustavo Quinteros pretendía al zaguero charrúa para reforzar a Independiente de Avellaneda, ahora se sumaría Huracán, según consignó el periodista Iren Taboada.

El interés no sería nuevo, debido a que el Glono ya habría pretendido al defensor en el paso, aunque nunca concretó un acuerdo con el Cacique.

Con este panorama, en Blanco y Negro se siguen frotando las manos, puesto que el valor de Saldivia, de acuerdo a Transfermarkt, es de 1.2 millones de dólares.

Considerando esto, la concesionaria que administra a los albos podría recibir cerca de 550.000 de la divisa norteamericana si es que se abrocha una venta del uruguayo.