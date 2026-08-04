San Felipe confirmó cambio de estadio para duelo ante la U por Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Union San Felipe Fecha 4, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Juan Martin Lucero, derecha, disputa el balon con Mariano Galleguillos de Union San Felipe durante un partido de Copa Chile realizado en el - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El partido, programado para este miércoles, no se podrá disputar en el Lucio Fariña de Quillota debido a la falla eléctrica que sufrió el pasado sábado, donde explotó un transformador.

Universidad de Chile debía visitar este miércoles 5 de agosto a Unión San Felipe en el estadio Lucio Fariña de Quillota, en partido pendiente por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026.

Sin embargo, el duelo no se disputará en ese recinto, luego de que el cuadro aconcagüino confirmara en las últimas horas el cambio de su localía.

El "Uní-Uní" informó el lunes que el cotejo finalmente se disputará en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, debido a la falla eléctrica que sufrió el reducto quillotano el pasado sábado.

El Lucio Fariña todavía no está disponible por la explosión de un transformador ubicado en el techo de la tribuna preferencial, lo cual obligó a suspender el encuentro entre Deportes Limache y Ñublense por la 17° fecha del Campeonato Nacional.

De esta manera, el partido entre San Felipe y Universidad de Chile se disputará a las 18:00 horas del miércoles en el Nicolás Chahuán de La Calera.