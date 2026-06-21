San Felipe dio la sorpresa y derrotó a Unión La Calera

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Fecha 11, Campeonato 2026, El equipo de Union La Calera, es fotografiado, durante el partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 24/04/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El cuadro aconcagüino aprovechó la superioridad numérica durante gran parte del encuentro y consiguió un valioso triunfo como visitante por la tercera fecha de la Copa Chile.

Unión San Felipe protagonizó una de las sorpresas de la jornada al imponerse como forastero por 2-0 a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en un encuentro válido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Chile.

El partido comenzó a inclinarse tempranamente a favor de los visitantes. A los 19 minutos, el conjunto cementero sufrió la expulsión de Alexander Pastene, situación que condicionó el desarrollo del compromiso y permitió a los aconcagüinos asumir el protagonismo.

La ventaja llegó apenas cinco minutos después. A los 24', Bairo Riveros habilitó a Valentín Perales, quien definió con precisión para abrir la cuenta en favor del elenco del Ascenso.

En el complemento, San Felipe mantuvo el control del juego y logró ampliar las cifras. A los 53 minutos, esta vez fue el propio Bairo Riveros quien apareció para convertir el segundo tanto de la tarde y sentenciar el resultado definitivo.

Con esta victoria, Unión San Felipe alcanzó las seis unidades en el Grupo D, mientras que Unión La Calera continúa sin sumar puntos en la competencia. La zona también está integrada por Santiago Wanderers y Universidad de Chile.

La derrota profundiza el complicado momento del cuadro cementero y aumenta las dudas sobre la continuidad del técnico Martín Cicotello, quien podría dejar la banca calerana debido a la irregular campaña del equipo.

En la próxima fecha, Unión La Calera recibirá a Santiago Wanderers, mientras que Unión San Felipe visitará a Universidad de Chile.